New York met en place son péage urbain malgré l’opposition de Trump

New York a lancé dimanche son programme de péage urbain pour les automobilistes souhaitant accéder au centre de Manhattan. Une première au pays de la voiture reine, qui ouvre la voie à une querelle entre les autorités locales et le futur président Donald Trump.

La gouverneure démocrate de l’Etat, Kathy Hochul, avait annoncé en novembre que les automobilistes entrant dans l’île de Manhattan au sud de Central Park paieraient 9 dollars en journée. Ce projet, véritable serpent de mer de la vie politique locale, est destiné à réduire la pollution atmosphérique tout en finançant le métro, critiqué pour son coût (2,90 dollars le trajet) et sa vétusté.

Sa mise en application, à deux semaines de l’investiture de Donald Trump, n’est pas anodine car le projet a besoin de l’approbation de la présidence américaine. Or, si l’administration Biden s’est dite favorable, le futur président avait exprimé sa « forte opposition » au péage urbain qui « va heurter les travailleurs, les familles et les entreprises ».

Contre le péage

Kathy Hochul a voulu ainsi couper l’herbe sous le pied du républicain pour l’empêcher de mettre son veto. Mais le litige promet de continuer de manière acharnée dans les semaines et mois à venir. Les agglomérations voisines de New York sont vent debout contre le péage, arguant de son impact nuisible selon eux sur leurs entreprises et sur la capacité de leurs habitants à se rendre à leur travail dans Manhattan.

Un juge a rejeté un recours de dernière minute porté vendredi par des responsables de l’Etat voisin du New Jersey, qui estimaient que le projet aurait des conséquences environnementales néfastes sur les régions adjacentes. Les associations de conducteurs de taxis ont également exprimé leur opposition, car leurs clients doivent désormais payer une surcharge pour les courses concernées.

Près de 700.000 véhicules circulent chaque jour, à 11 km/h de moyenne, dans la zone concernée par cette taxe, depuis la 60e rue vers le sud de Manhattan, dans un vacarme incessant de klaxons et de sirènes de polices, pompiers ou ambulances.

De nombreuses dispenses au péage existent cependant, de même qu’une réduction pour les bas salaires ou pour les automobilistes qui entrent plus de dix fois par mois dans la zone.

De grandes métropoles européennes, comme Londres ou Milan, ont déjà mis en place de tels projets.