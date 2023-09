Nagorny Karabakh: plus de 85.000 personnes ont fui vers l’Arménie

Plus de 85.000 personnes ont fui la région du Nagorny Karabakh, une semaine après l’offensive éclair qu’a menée l’Azerbaïdjan dans l’enclave séparatistes, principalement peuplée d’Arméniens.

Plus de 85.000 personnes ont fui le Nagorny Karabakh, a indiqué le porte-parole du gouvernement arménien Naseli Bagdassarjan. Avant l’offensive azérie, près de 120.000 Arméniens vivaient au Nagorny Karabakh. Plus de la moitié d’entre eux a maintenant fui la région et cherche l’asile en Arménie.

Le gouvernement azéri et la Russie, présente dans la région en tant que force de maintien de la paix, ont indiqué « ne pas voir de raison » à la fuite des Arméniens. Ces derniers craignent cependant pour leur futur, maintenant que les Azéris ont pris le pouvoir au Nagorny Karabakh.

Erevan accuse par ailleurs Bakou de procéder à un nettoyage ethnique. « L’exode des Arméniens du Nagorny Karabakh se poursuit. Notre analyse prévoit qu’il n’y aura plus d’Arméniens dans la région d’ici quelques jours », a indiqué le Premier ministre arménien Nikol Pasjinjan jeudi soir, après avoir mis en place un centre humanitaire à proximité de l’enclave pour venir en aide aux réfugiés.

L’Azerbaïdjan a mené une offensive éclair la semaine dernière dans cette région séparatiste où vivent principalement des Arméniens. Jeudi, les séparatistes arméniens ont annoncé qu’ils dissoudraient la république autoproclamée le 1er janvier 2024.