Regain de tensions à Gaza, l’UE appelle à un cessez-le-feu immédiat

Trois jours d’échanges de tirs entre Israël et des groupes armés palestiniens à Gaza ont fait 28 morts. L’Union européenne appelle à un cessez-le feu immédiat.

L’Union européenne a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour arrêter les opérations israéliennes à Gaza et les tirs de roquettes sur Israël, par une déclaration jeudi du chef de la diplomatie Josep Borrell.

« Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat qui mettra fin aux opérations militaires israéliennes à Gaza et aux tirs de roquettes contre Israël, qui sont inacceptables. La législation humanitaire internationale doit être respectée », a ajouté M. Borrell dans un communiqué.

Cette flambée de violences, la plus importante entre Gaza et Israël depuis août 2022, a débuté mardi par des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, visant le Jihad islamique, organisation considérée comme « terroriste » par Israël, l’Union européenne et les Etats-Unis.

Jeudi encore, une personne a été tuée à Rehovot, au sud de Tel-Aviv, et plusieurs blessées après qu’une roquette est tombée sur un immeuble résidentiel, ont annoncé la police et les services de secours.