L’état de santé du pape François montre de légères améliorations

Le pape François semble réagir positivement à son traitement. (VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS. Le pape Francois assiste a la sainte messe et a la beatification d Anne de Jesus au stade du Heysel a Bruxelles, Belgique, 2024/9/29. Photo : VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS. (Photo by Vatican Media / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)