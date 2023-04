Les garde-côtes italiens secourent environ 600 migrants à bord d’un bateau de pêche

Les garde-côtes italiens ont secouru environ 600 migrants qui se trouvaient à bord d’un bateau de pêche en difficulté en Méditerranée. L’opération s’est déroulée au sud-est de la Sicile, dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise, dans des conditions météorologiques difficiles, a rapporté dimanche l’agence de presse italienne Ansa.

Plus de 100 personnes ont déjà été amenées à Catane par un navire de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, a précisé l’agence. Deux cents autres devraient arriver ce lundi matin. Les 300 personnes restantes se trouveraient à bord d’un navire militaire à destination de la ville sicilienne d’Augusta.

L’organisation humanitaire Sea-Watch a déclaré avoir repéré plusieurs embarcations en Méditerranée au cours du week-end. À bord de l’une d’entre elles se trouvaient 221 personnes, qui ont également été secourues par les garde-côtes italiens, a indiqué l’ONG sur son compte Twitter.

The other boat with 221 people on board was rescued by the Italian coast guard off Lampedusa. We are glad that all the people are safe.



