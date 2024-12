Les blessés qui ont survécu à l’attaque à Magdebourg sont dans un état stable

La plupart des 72 blessés dans l’attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël Magdebourg ont pu rentrer chez eux.

Les blessés qui ont survécu à l’attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, sont désormais dans un état stable, ont indiqué les responsables de l’hôpital au quotidien Süddeutsche Zeitung, cité jeudi par l’agence allemande DPA.

La plupart des 72 blessés admis à l’hôpital universitaire de Magdebourg (UMMD) à la suite de l’attentat de vendredi ont pu rentrer chez eux, a déclaré le directeur des soins intensifs. « Des 15 blessés graves qui sont arrivés dans un état préoccupant, tous ont pu être stabilisés, y compris les enfants », a précisé le Dr Robert Werdehausen six jours après l’attaque. La majorité présentait des fractures et des hémorragies internes. Néanmoins, deux personnes – un enfant de 9 ans et une femme – ont perdu la vie peu de temps après leur admission au centre médical UMMD, a ajouté l’urgentiste.

Vendredi soir, un homme de 50 ans a dirigé son véhicule contre la foule sur le marché de Noël de Magdebourg, tuant 5 personnes et en blessant 235 autres. Le conducteur a été interpellé.