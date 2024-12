Le fondateur du PKK se dit «déterminé» à participer au processus de paix en Turquie

Depuis la prison où il est enfermé depuis 1999, le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistant (PKK), Abdullah Öcalan, s’est dit prêts à un rapprochement avec les Turques.

Le fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, a affirmé que le rapprochement entre Turques et Kurdes était une « responsabilité historique » et s’est dit « déterminé » à participer au processus de paix lancé en Turquie, a indiqué, dimanche, le parti turc pro-kurde DEM après lui avoir rendu visite la veille en prison.

« Renforcer la fraternité turco-kurde est non seulement une responsabilité historique, mais aussi une urgence pour tous les peuples », a affirmé le dirigeant kurde, emprisonné depuis 1999 sur une île au large d’Istanbul, selon la déclaration diffusée par le parti.

Une délégation du DEM (Parti de l’égalité des peuples et de la démocratie) s’est entretenue, samedi, avec le fondateur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) au cours de cette visite, la première depuis dix ans. Ce déplacement a eu lieu au lendemain du feu vert donné par le gouvernement turc après la demande du DEM de pouvoir rendre visite à Öcalan, âgé de 75 ans.

Le PKK doit renoncer au terrorisme

Cette décision est intervenue deux mois après que le chef du parti nationaliste turc MHP a tendu un rameau d’olivier surprise à Öcalan, l’invitant au Parlement à renoncer au terrorisme et à dissoudre son groupe, une position soutenue par Erdogan. « J’ai la compétence et la détermination nécessaires pour apporter une contribution positive au nouveau paradigme lancé par M. Bahceli et M. Erdogan », a déclaré Öcalan selon le communiqué du DEM. Öcalan a également dit, selon la même source, que la délégation qui lui a rendu visite allait partager son approche avec l’État et les cercles politiques. « À la lumière de cela, je suis prêt à prendre les mesures nécessaires et à lancer cet appel. »

Le PKK, organisation séparatiste kurde, en lutte armée depuis des décennies contre le pouvoir central turc, est classé comme une organisation « terroriste » par la Turquie ainsi que par les Etats-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni.