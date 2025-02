Le conflit au Congo a coûté la vie à plus de 7.000 personnes en 2025, dont «une masse importante de civils»

Des membres de la Croix-Rouge congolaise portent des sacs mortuaires contenant des restes humains lors d'un enterrement de masse pour les victimes des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo au cimetière de Musigiko à Bukavu, le 20 février 2025. L'armée de la République démocratique du Congo (RDC) a exhorté le 20 février 2025 sur les ondes locales les militaires en fuite dans la province orientale du Nord-Kivu à rejoindre leurs unités et à poursuivre le combat pour contrer l'avancée des rebelles du M23. A Lubero, ville vers laquelle le M23 avance, à 250 km au nord de la capitale provinciale Goma, prise le 28 janvier, des habitants terrifiés ont rapporté à l'AFP que des militaires congolais en déroute tiraient dans la ville et se livraient à des pillages. (Photo Luis TATO / AFP)