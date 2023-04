L’accord Séoul/Washington sur le nucléaire fait courir « un plus grave danger » selon Pyongyang

La soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a averti que l’accord entre les Etats-Unis et la Corée du Sud visant à renforcer la dissuasion nucléaire face à Pyongyang ne pouvait conduire qu’à « un plus grave danger ».

Washington et Séoul ont mis en garde mercredi la Corée du Nord contre toute attaque nucléaire qui entraînerait une riposte telle qu’elle mettrait « fin » au régime à Pyongyang, lors d’une visite d’Etat du président sud-coréen aux Etats-Unis.

La Corée du Nord est convaincue de la nécessité de « perfectionner encore plus » son programme de dissuasion nucléaire, a répliqué la très puissante soeur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong.

« Plus les ennemis s’obstinent à organiser des exercices nucléaires, plus ils déploient des armes nucléaires à proximité de la péninsule coréenne et plus l’exercice de notre droit à l’autodéfense se fera en proportion directe« , a déclaré Kim Yo Jung.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son homologue américain Joe Biden ont adopté mercredi la « Déclaration de Washington« , qui renforce considérablement leur coopération en matière de défense, y compris nucléaire. Parmi les mesures décidées dans le cadre de cet accord figure l’escale d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins en Corée du Sud pour la première fois depuis quatre décennies.

Cet accord va « seulement contribuer à exposer à un plus grave danger la paix et la sécurité en Asie du Nord-Est et dans le monde, et c’est donc une action qui ne peut en aucun cas être bienvenue », a poursuivi Kim Yo Jong.