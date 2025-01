Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré dimanche que son pays n’était « pas en guerre » mais pas en paix non plus, évoquant des attaques hybrides et une guerre par procuration menée sur son sol.

« La Suède n’est pas en guerre, mais pas en paix non plus. La véritable paix, c’est la liberté et l’absence de conflits graves entre pays« , a-t-il déclaré lors du Forum annuel de défense Folk och, à Salen, dans le centre de la Suède. « Nous et nos voisins sommes soumis à des attaques hybrides qui ne sont pas menées avec des missiles ou avec des soldats mais avec des ordinateurs, de l’argent, de la désinformation et des menaces de sabotage », a-t-il poursuivi. « Cette situation sécuritaire et le fait que des choses étranges continuent à se produire en mer Baltique nous conduisent à penser que les intentions hostiles ne peuvent être exclues », a estimé M. Kristersson.

Plusieurs câbles électriques et de télécommunications ont été endommagés dans la Baltique ces derniers mois.

Ces dégradations, ciblant les infrastructures énergétiques et de communication, s’inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d’une « guerre hybride » menée par Moscou contre les pays occidentaux.

L’Eagle S, battant pavillon des îles Cook, un pétrolier soupçonné d’appartenir à la « flotte fantôme » russe et d’avoir endommagé le 25 décembre un câble électrique et quatre câbles de télécommunications entre la Finlande et l’Estonie vient d’être interdit de navigation.

La Suède et la Finlande, qui ont récemment rejoint l’Otan, sont particulièrement attentives aux incidents récurrents en mer Baltique, où la tension est montée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Un vraquier battant pavillon chinois, le Yi Peng 3, est aussi dans le viseur de la justice suédoise concernant la rupture les 17 et 18 novembre de deux câbles de télécommunications dans les eaux suédoises.

Le Premier ministre suédois n’a pointé du doigt la responsabilité d’aucun pays concernant les câbles endommagés, lors de son allocution. Mais parlant plus généralement des attaques hybrides dans la région il a déclaré : « la menace russe s’inscrit vraisemblablement dans le long terme. Tout comme doit le faire notre défense ». Il a ajouté que le gouvernement suédois prenait « au sérieux » cette situation, estimant que le pays vivait « à l’ère des guerres par procuration ». « L’Iran recourt à des gangs criminels organisés violents en Suède pour mener de graves attaques dans notre pays par procuration », a-t-il aussi affirmé.

Fin mai, l’agence de renseignements suédoise Säpo avait accusé l’Iran de recruter des membres de gangs criminels suédois, dont des enfants, pour commettre des « actes de violence » contre des intérêts israéliens entre autres en Suède, ce que Téhéran a démenti.