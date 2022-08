La Corée du Nord dénonce la visite de Nancy Pelosi à la frontière intercoréenne

La Corée du Nord a dénoncé la visite de Nancy Pelosi dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, qualifiant la cheffe des députés américains de « pire destructrice de la paix et de la stabilité internationales ».

Mme Pelosi, qui a fait étape en Corée du Sud cette semaine pendant sa tournée en Asie, a été la plus haute responsable américaine à visiter la « Zone de sécurité conjointe » (JSA) depuis 2019, année où le président de l’époque Donald Trump y avait rencontré le leader nord-coréen Kim Jong Un. La JSA est le seul endroit, le long des 250 km de la ligne de démarcation ultra-fortifiée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où se font face à quelques mètres de distance soldats nord-coréens et membres du contingent des Nations unies dirigé par les Etats-Unis.

Avant de se rendre dans la JSA, Mme Pelosi et son homologue sud-coréen Kim Jin-pyo avaient appelé, à Séoul, à « une dissuasion forte et étendue contre la Corée du Nord ». La visite de Mme Pelosi dans la JSA « démasque totalement la vision hostile de l’administration américaine actuelle envers la RPDC » (République populaire et démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord, ndlr), a déclaré Jo Yong Sam, un responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

« Les Etats-Unis ne font que jeter de l’huile sur le feu », a-t-il ajouté dans une déclaration diffusée par l’agence officielle KCNA.Ce responsable a également fustigé la visite de Mme Pelosi à Taïwan. « Pelosi, la pire destructrice de la paix et de la stabilité internationales, (…) s’est attiré les foudres du peuple chinois pour sa récente virée à Taïwan », a déclaré M. Jo. « Les États-Unis devront payer cher pour tous les problèmes qu’elle a engendrés partout où elle est allée », a-t-il poursuivi.