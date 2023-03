La Belgique salue la décision du Rwanda de commuer la peine de prison de Paul Rusesabagina

« La Belgique salue la décision du gouvernement rwandais d’accorder une remise de peine à Paul Rusesabagina », a réagi vendredi soir le cabinet de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, espérant que le ressortissant belge d’origine rwandaise et farouche opposant du président Paul Kagame « retrouvera bientôt sa famille ».

« Tout au long de sa détention, la Belgique, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, a appelé les autorités rwandaises à trouver une solution à la situation de Paul Rusesabagina« , a également affirmé le cabinet. « Le ministère et notre Ambassade à Kigali lui ont apporté de l’assistance consulaire, notamment par des visites régulières en prison, et en restant en contact avec sa famille en Belgique. »

Le Rwanda a annoncé vendredi la commutation « par ordre présidentiel » de la peine de 25 ans de prison prononcée à l’encontre du héros du film « Hotel Rwanda » pour « terrorisme ». En mai 2022, Washington avait estimé qu’il était « injustement détenu » par la justice rwandaise.

Opposant depuis plus de 20 ans à Paul Kagame, qu’il a accusé d’autoritarisme et d’alimenter un sentiment anti-Hutu, Rusesabagina a utilisé sa renommée hollywoodienne pour donner un écho mondial à ses positions. Les défenseurs des droits humains accusent le Rwanda — dirigé d’une main de fer par M. Kagame depuis la fin du génocide de 1994 au cours duquel 800.000 personnes ont été tuées — de réprimer la liberté d’expression et l’opposition.

Selon le ministre de la Justice rwandais, Emmanuel Ugirashebuja, l’homme devrait être libéré samedi. Le gouvernement qatari a pour sa part annoncé que M. Rusesabagina se rendrait au Qatar puis aux États-Unis après sa libération.