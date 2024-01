Joe Biden remporte la première manche des primaires démocrates

Le président Joe Biden a remporté mardi la primaire démocrate dans l’Etat du New Hampshire, selon des médias américains, première étape vers une investiture à l’approche de la présidentielle de novembre, probablement face au républicain Donald Trump.

Le démocrate de 81 ans et le magnat de l’immobilier 77 ans ont tous les deux remporté mardi la primaire de leurs partis dans le New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis. Joe Biden était mardi en Virginie, près de la capitale Washington, en campagne pour défendre le droit à l’avortement, thème qui risque de peser lourd lors de la présidentielle face à des conservateurs accusés de vouloir restreindre l’accès à l’IVG toujours un peu plus.

En raison d’un désaccord avec l’antenne locale du Parti démocrate sur le calendrier électoral, Joe Biden ne figurait pas sur les bulletins de vote du New Hampshire. Mais les électeurs ont tout de même pu inscrire son nom sur les bulletins afin de lui apporter leur voix.

Joe Biden a fait face à deux concurrents démocrate peu connus, l’élu Dean Phillips et l’écrivaine Marianne Williamson, auteure de livres sur le développement personnel