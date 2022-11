Joe Biden après les élections de mi-mandat: « Un bon jour pour la démocratie »

Les élections législatives de mi-mandat ont représenté « un bon jour pour la démocratie », s’est félicité le président Joe Biden, dont le camp a limité la casse malgré les prédictions qui donnaient les républicains devant son camp démocrate à la Chambre.

Nous avons eu une élection hier. Et ce fut un bon jour, je pense, pour la démocratie. Et je pense que ce fut un bon jour pour l’Amérique« , a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Et « alors que la presse et les experts prédisaient une vague rouge géante, cela ne s’est pas produit », a-t-il ajouté, en allusion à la couleur du parti républicain.

Le président américain Joe Biden s’est dit « prêt » à travailler avec l’opposition républicaine au Congrès. « Je suis prêt à travailler avec l’opposition républicaine », a déclaré le dirigeant démocrate, affirmant être ouvert à toutes les « bonnes idées ». Joe Biden a fait savoir que les leaders de l’opposition seraient invités prochainement à la Maison Blanche.