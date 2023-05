Inondations mortelles en Italie: neuf morts, de nouveaux villages évacués (carte)

Les graves inondations dans la région italienne d’Émilie-Romagne, dans le nord-est du pays, ont tué au moins neuf personnes. De nouveaux villages ont été évacués.

Une vingtaine de cours d’eau ont quitté leur lit dans le sud-est de l’Emilie-Romagne en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région au cours des derniers jours, lesquelles ont également entraîné des glissements de terrain, selon les autorités régionales. Plus de 10.000 habitants au total ont dû quitter leur domicile.

Des autocars ont été affrétés pour éloigner les habitants des communes de Villanova di Ravenna, Filetto et Boncalceci menacées par la crue du fleuve Lamone. « Lorsque nous avons six mois de pluie en 36 heures alors qu’il y a déjà eu des précipitations record il y a deux semaines, aucun territoire ne peut résister », déplorait Stefano Bonaccini, président de la région d’Émilie-Romagne. « Le sol n’absorbe plus rien« .

Là où les eaux refluaient, les habitants s’employaient à nettoyer maisons et rues recouvertes de boue et jonchées de débris. Des milliers de fermes de cette région agricole fertile ont été touchées.

Une vue aérienne prise le 18 mai montre des résidents en train de déblayer la boue dans une rue de Cesena après que de fortes pluies aient provoqué des inondations dans le nord de l’Italie, dans la région d’Émilie-Romagne. (Photo AFP)

Neuf morts

Les graves inondations dans la région italienne d’Émilie-Romagne ont tué au moins neuf personnes, selon un dernier bilan annoncé ce mercredi soir par le président de la région, Stefano Bonaccini. Des personnes sont également portées disparues tandis que plus de 10.000 autres ont dû être évacuées. La pluie s’est arrêtée en milieu d’après-midi mercredi et les météorologues ne prévoient pas de précipitations significatives jeudi.

De fortes précipitations ont provoqué des inondations et des coulées de boue en Émilie-Romagne et dans les Marches, au bord de la mer Adriatique. La situation est particulièrement dramatique dans la première région, notamment dans les provinces de Ravenne, Forlì-Cesena, Rimini et Bologne. Selon les pompiers, Faenza, Cesena et Forlì sont parmi les villes les plus touchées. Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations et beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons, tandis que de nombreuses routes locales étaient impraticables.