Hong Kong: l’UE dénonce « l’érosion » de la démocratie et des droits fondamentaux

L’UE a dénoncé vendredi un nouveau recul de la démocratie et des libertés fondamentales à Hong Kong l’an dernier, estimant que cela « renforçait les doutes » sur l’engagement de Pékin à respecter le principe d’ »un pays, deux systèmes » dans le territoire.

S’est poursuivie en 2022 l’érosion du haut degré d’autonomie, des principes démocratiques et des libertés fondamentales, qui étaient censés être protégés au moins jusqu’en 2047″ selon l’accord conclu lors de la rétrocession du territoire par le Royaume-Uni à la Chine en 1997, a indiqué la Commission européenne dans son rapport annuel sur Hong Kong.

Bruxelles a de nouveau critiqué la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à l’ex-colonie britannique en 2020 pour mettre fin aux immenses manifestations pro-démocratie, et qui a entraîné une vaste répression. « La liberté de la presse a considérablement reculé en 2022. Des journalistes ont été arrêtés et inculpés et de nombreux médias indépendants ont cessé leurs activités », souligne par ailleurs la Commission. « Tout au long de 2022, la loi sur la sécurité nationale et d’autres réglementations ont continué d’être invoquées pour étouffer l’opposition et le pluralisme« , a estimé le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.