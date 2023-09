Un policier tué, un autre blessé, dans une attaque au Kosovo

Un policier a été tué et un autre blessé tôt dimanche près de la frontière serbe par des attaquants lourdement armés, a indiqué la police dans un communiqué.

Les deux hommes patrouillaient près d’une route qu’on leur avait signalée comme bloquée lorsque « l’unité de police a été attaquée depuis différentes positions à l’arme lourde, notamment des grenades« , précise le communiqué.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a immédiatement fustigé une attaque « menée par des professionnels, masqués et équipés d’armes lourde. Nous condamnons cette attaque criminelle et terroriste », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Le crime organisé, avec un soutien financier et logistique de responsables de Belgrade attaque notre pays ».

Le nord du Kosovo est le théâtre de troubles récurrents, et la tension s’y est brutalement accrue en mai lorsque les autorités kosovares ont décidé de nommer des maires albanais dans quatre municipalités à majorité serbe. Plus de 30 soldats de la Kfor, la force emmenée par l’Otan au Kosovo, ont été blessés fin mai dans des heurts avec des manifestants serbes.

13.000 morts

La Serbie refuse de reconnaître l’indépendance de son ancienne province, dont la population d’1,8 million d’habitants, très majoritairement d’origine albanaise, comprend une communauté serbe d’environ 120.000 personnes, qui vit essentiellement dans le nord du Kosovo.

Depuis un conflit qui a fait 13.000 morts, en majorité des Kosovars albanais, les relations entre les deux anciens ennemis vont de crise en crise.