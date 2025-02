Trois ans de guerre en Ukraine : des centaines de manifestants à Londres en soutien à Kiev

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Londres en soutien à l’Ukraine, près de trois ans après le début de l’invasion russe dans le pays et sur fond de fortes tensions entre Washington et Kiev, a constaté l’AFP.Please write your introduction text here

Les manifestants s’étaient donnés rendez-vous à la mi-journée devant la statue de Saint Volodymyr, dans le centre de la capitale britannique. Ils se sont ensuite rendus devant l’ambassade de Russie. « L’Ukraine défend la paix pour toute l’Europe », « Je suis aux côtés de l’Ukraine », pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants. Elles côtoyaient des dizaines de drapeaux ukrainiens.

« Je ne suis pas Ukrainien mais je reconnais le grand danger qui les menace« , a déclaré à l’AFP Martin Vincent, un Britannique de 68 ans à la retraite. « Nous ne pouvons pas les abandonner, le Royaume-Uni a le devoir de se tenir aux côtés de l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Des ressortissants ukrainiens étaient aussi présents. Parmi eux, Nataliya, une étudiante de 22 ans qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, arguant des « raisons de sécurité ». « Mon pays me manque énormément », a-t-elle déclaré à l’AFP, disant ne pas savoir si elle pourra y « revenir » un jour. « Que se passera-t-il ensuite ? », a-t-elle ensuite demandé, déplorant un climat d' »incertitude ».

Stella Robinson, une Britannique de 27 ans, a confié à l’AFP sa « peur de ce qui pourrait arriver » dans les jours ou les semaines à venir. « Il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine, mais aussi de l’Europe », a-t-elle fait remarquer. « Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la guerre simplement parce que Trump veut la paix » a-t-elle ajouté, en référence à l’offensive diplomatique américano-russe visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les Européens craignent eux que le président américain Donald Trump mette fin à la guerre, déclenchée par la Russie le 24 février 2022, à des conditions favorables à Moscou sans fournir de garanties de sécurité à Kiev. Dans le même temps, la relation entre les présidents ukrainien et américain s’est détériorée ces derniers jours après que Donald Trump a qualifié son homologue de « dictateur sans élections ».

Le président français Emmanuel Macron est attendu lundi à Washington où il s’entretiendra avec le président américain Donald Trump, il sera suivi jeudi par le Premier ministre britannique Keir Starmer.