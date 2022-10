Pas d’amélioration dans l’intégration des Roms en Europe

Conditions de vie déplorables, sombres perspectives à l’école et au travail: la situation des Roms ne s’est pas améliorée en dépit des objectifs fixés par l’Union européenne (UE) pour faciliter leur intégration, selon un rapport rendu public mardi.

Partout, ils « restent confrontés à des niveaux choquants de privation, de marginalisation et de discrimination », note dans un communiqué le directeur de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) Michael O’Flaherty. Les décideurs politiques nationaux devraient déployer « tous leurs efforts pour lutter contre cette situation intolérable », a-t-il ajouté.

Le document, fondé sur près de 8.500 entretiens avec des Roms dans dix pays européens, évoque « des progrès insuffisants et bien trop lents ».

Selon la FRA, institution basée à Vienne, 80% des Roms vivent toujours dans la pauvreté, à comparer à une moyenne de 17% dans l’UE. Ce chiffre était le même lors de la dernière étude sur le sujet en 2016.

Plus de la moitié vivent dans des logements humides et sombres dépourvus d’installations sanitaires correctes (contre 61% en 2016) et 22% n’ont pas d’eau courante (contre 30%).

Leur taux d’emploi n’était que de 43% en 2020, bien en deçà de la moyenne européenne de 72%.

Les femmes roms ont une espérance de vie de 71 ans et les hommes de 67 ans, contre 82 et 76 ans pour l’ensemble de la population.

Dans l’éducation, les chiffres sont dramatiques: 71% des jeunes Roms quittent prématurément le système éducatif, une proportion qui n’est que de 10% pour les 18-24 ans dans l’UE.

Parmi ceux qui sont scolarisés, de nombreux enfants âgés entre six et 15 ans se trouvent dans une école ségréguée (52%, contre 44% en 2016), un phénomène touchant particulièrement la Slovaquie et la Bulgarie.

Les résultats de l’enquête montrent « une évolution positive dans la lutte contre le harcèlement et la violence motivés par la haine, mais pas d’améliorations réelles en ce qui concerne la discrimination ».

« De nombreux pays n’atteignent toujours pas les objectifs d’étape fixés dans le cadre du plan décennal de l’UE en faveur des Roms » qui doit s’achever en 2030, prévient la FRA.

L’agence craint les effets de la pandémie de Covid-19 et de l’inflation, les « populations vulnérables et spécialement les communautés roms » en étant les « premières victimes ».

Le rapport est basé sur une enquête menée par la FRA en 2021 auprès de Roms en Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal, Roumanie, Espagne, comme en Macédoine du Nord et en Serbie, deux pays candidats à l’adhésion à l’UE.

En Bulgarie et en Slovaquie, les données ont été collectées par les autorités nationales, avec le soutien de la FRA.