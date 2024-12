Les prix du gaz augmentent encore à l’approche de 2025

Le prix du gaz en janvier est déjà fixé à 46,4 euros par mégawattheure. Et les choses risquent de ne pas s’améliorer, puisque l’accord de transit du gaz russe via l’Ukraine arrive à son terme.

Le prix du gaz en Europe augmentait, mardi, pour le quatrième jour de suite alors que l’accord de transit du gaz russe pour l’Europe via l’Ukraine expire dans une semaine. La fin de ce deal, couplé à la baisse prévue des températures, pousse les prix des combustibles fossiles vers le haut.

Sur le marché à terme néerlandais, le prix du gaz pour livraison en janvier a atteint 46,4 euros par mégawattheure (+1,8%). Sur les quatre dernières journées, le prix s’est élevé de 10%. Le 31 décembre, l’accord de transit du gaz russe via l’Ukraine arrive à son terme. Les chances qu’il soit prolongé sont infimes.

Le président ukrainien Zelensky a déclaré, la semaine dernière, que son pays refuserait de faire transiter le gaz russe tant qu’il n’avait pas de garantie que le Kremlin ne pouvait en tirer de profits financiers le temps de la guerre. L’Europe essaye de réduire sa dépendance à la Russie depuis que le pays a envahi l’Ukraine. Mais plusieurs pays, notamment la Tchéquie, l’Autriche et l’Italie, continuent de recevoir du gaz russe et vont donc devoir se tourner vers le gaz naturel liquéfié (GNL), plus onéreux.