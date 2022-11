La Première ministre italienne réserve sa première visite aux dirigeants européens

La nouvelle Première ministre italienne, Giorgia Meloni, fait son premier déplacement à l’étranger ce jeudi, et c’est à l’Union européenne qu’elle le consacre. A Bruxelles, elle doit rencontrer, séparément, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et la cheffe du parlement européen Roberta Metsola.

Son face-à-face avec Mme von der Leyen sera le premier depuis le tollé provoqué en Italie par les propos de la présidente de la Commission, qui avait mis en garde avant les élections dans la péninsule contre les conséquences auxquelles s’exposerait l’Italie en cas de dérive par rapport aux principes démocratiques.

Giorgia Meloni s’est souvent montrée critique envers l’Union européenne, n’hésitant pas à affirmer dans un livre à paraître vendredi que l’Europe est « envahissante sur les petites choses et absente s’agissant des grands problèmes ». Le fait qu’elle ait réservé son premier déplacement hors de la Botte à l’Union s’inscrit cependant dans le changement de ton adopté depuis son entrée au pouvoir le mois dernier et depuis lequel elle a affirmé que l’Italie respecterait les règles de l’Union, mais devait y jouer un rôle plus fort.

L’Italie est la première bénéficiaire du fonds européen de relance post-pandémie, avec environ 200 milliards d’euros.