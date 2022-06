La plupart des Européens ne considèrent pas le gaz comme une énergie renouvelable

Plus de la moitié des Européens (52%) ne considèrent pas le gaz naturel comme une source d’énergie durable, rapporte le Fonds mondial pour la nature (WWF) sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 8.000 Européens dans huit pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Roumanie, Pays-Bas et Bulgarie). Un pourcentage presque similaire (55%) pense que l’énergie nucléaire ne doit pas non plus être vue comme une énergie verte.

Au cours de la première semaine de juillet, le Parlement européen décidera si le gaz naturel et l’énergie nucléaire doivent être considérés comme des sources d’énergie renouvelables. Si les parlementaires donnent leur accord, des milliards d’euros seront détournés des technologies vertes telles que l’énergie éolienne et solaire, prévient le WWF. Ces deux dernières sont, a contrario, considérées comme durables par une grande majorité d’Européens, selon l’enquête: à 86% pour l’éolien et à 91% pour l’énergie solaire.

Par ailleurs, 34% des personnes interrogées considèrent le gaz naturel comme durable et 29% sont du même avis pour l’énergie nucléaire.

Enfin, 60% des personnes interrogées pensent que l’Union européenne devrait accélérer les projets d’énergie durable à la suite du conflit en Ukraine.