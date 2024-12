Milan va interdire presque totalement les e-cigarettes dans ses espaces publics

La ville de Milan, l’une des plus pollués d’Italie, s’apprête à bannir presque totalement la cigarette de son espace public. Cela concerne aussi bien le tabac «traditionnel» que les cigarettes électroniques.

En Italie, la ville de Milan s’apprête à instaurer, dès la nouvelle année, une interdiction quasi complète de fumer dans l’espace public. Milan est la première grande ville italienne à faire le pas. Des amendes jusqu’à 240 euros sont prévues pour toute contravention.

La nouvelle règle sera qu’une personne ne peut fumer dans l’espace public que si elle est capable de garder une distance d’au moins 10 mètres par rapport aux autres citoyens. Elle vaut pour les produits du tabac « traditionnels », comme la cigarette et le cigarillo, mais ne s’applique pas aux cigarettes électroniques, ou « e-cigarettes ».

Un premier effort pour réduire la pollution de l’air et encourager les Milanais à vivre plus sainement avait eu lieu en 2021, quand la même interdiction avait été introduite pour les arrêts de transport en commun, les espaces verts et les infrastructures sportives. L’extension de cette interdiction avait été approuvée en 2020.

La ville, poumon économique et financier et qui abrite plus d’1,3 million d’habitants, est aussi une des cités les plus polluées d’Italie.