Professeur tué en France: Macron veut un « Etat impitoyable » face au terrorisme

Le président français Emmanuel Macron a promis que l’école resterait un « rempart contre l’obscurantisme », après l’assassinat d’un professeur à Arras, vendredi.

La France rend hommage lundi à l’enseignant tué par un ex-élève radicalisé dans le nord du pays et au professeur Samuel Paty assassiné il y a trois ans, le président Emmanuel Macron appelant à être « impitoyable » face à l’idéologie terroriste.

Trois jours après la mort de Dominique Bernard, professeur de français poignardé devant un collège-lycée d’Arras, le chef de l’Etat a promis que l’école resterait un « rempart contre l’obscurantisme » et un « sanctuaire » pour les élèves et les enseignants.

À vous, professeurs, chefs d’établissement, personnels de l’Éducation nationale et des collectivités territoriales,



À vous élèves de France,



Ce matin, Dominique Bernard aurait dû retrouver la cité scolaire Gambetta d’Arras. Exercer le beau métier… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Selon le président, l’hommage qui sera rendu à M. Bernard lundi, sur fond de sécurité renforcée en France face à la menace terroriste, « fait tragiquement écho à l’assassinat » d’un autre professeur, Samuel Paty, décapité il y a trois ans jour pour jour en banlieue parisienne par un islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

Lundi, en leur mémoire, une minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires de France à 14H00 (12H00 GMT) et l’heure de reprise des cours dans les lycées et collèges a été décalée à 10h pour laisser un temps d’échange entre élèves et enseignants.

« C’est un des leurs qui a été tué, assassiné », a souligné dimanche le ministre français de l’Education Gabriel Attal. « Ensemble, ils sauront trouver les mots pour s’adresser à leurs élèves et répondre à leurs questions », a-t-il ajouté, assurant qu' »aucune contestation », « aucune provocation » ne serait tolérée pendant cet hommage.

Perpétré par un jeune de 20 ans né en Russie et fiché pour radicalisation islamiste, l’attentat au couteau d’Arras, qui a fait aussi trois blessés, est venu raviver l’effroi et la sidération dans le pays, en particulier chez les enseignants dont certains appréhendent le retour en classe.

Fiché pour radicalisation

Avant le début de cet hommage, Emmanuel Macron a appelé ses ministres à « incarn(er) un Etat impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes », a dit lundi un conseiller présidentiel à des journalistes.

Le gouvernement a ainsi ordonné un réexamen « dans le détail » de la situation de tous les étrangers expulsables fichés pour radicalisation islamiste. Il s’agit de « s’assurer que toutes les personnes radicalisées qui sont expulsables l’ont bien été ou d’accélérer les procédures », et de « revérifier qu’il n’y a aucun oubli et qu’on est bien allés au maximum de la procédure », a expliqué la présidence française.

Originaire de la république fédérale d’Ingouchie, l’assaillant d’Arras, Mohammed Mogouchkov, était fiché « S » pour sûreté de l’Etat et était suivi depuis peu par le renseignement intérieur (DGSI). Son père a été expulsé en 2018 pour radicalisation et son frère aîné est incarcéré pour sa participation à un projet d’attentat visant l’Elysée.

En 2014, la famille de l’assaillant avait été visée par une procédure d’expulsion, finalement annulée.

« Anxiogène »

Après l’attaque d’Arras et face au risque d’importation en France de la guerre entre Israël et le Hamas, la France a été placée vendredi en alerte « urgence attentat » et prévoit de déployer 7.000 soldats sur son territoire.

Le ministre de l’Education nationale, qui a demandé le renforcement de la sécurité autour de tous les établissements, a annoncé aussi le déploiement de 1.000 personnels de sécurité du ministère.

« C’est le contexte violent qui m’inquiète, pour mes élèves de 6e », a expliqué Marie Travert, professeure de mathématiques d’un collège de Betton, près de Rennes (ouest de la France).

« On doit en plus faire cette semaine des exercices attentat-intrusion dans le collège, et reparler de ce qui s’est passé avec Samuel Paty. C’est assez anxiogène« , ajoute-t-elle.

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin, prônant l' »expulsion systématique de tout étranger (…) considéré comme dangereux par les services de renseignement », a évoqué un possible « lien » entre l’attaque et le conflit dévastateur en cours entre Israël et le Hamas.

Depuis son arrestation, l’assaillant, Mohammed Mogouchkov, qui aurait crié « Allah Akbar » selon des témoins, « ne s’est pas exprimé », a indiqué à l’AFP une source policière. Huit autres personnes étaient encore en garde à vue dimanche.

Gabriel Attal a précisé que « cet élève, et même la fratrie, avaient fait l’objet depuis plusieurs années de signalements de la part des enseignants ».