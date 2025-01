François Bayrou a échappé à sa première motion de censure

A peine un mois après son entrée en fonction en tant que Premier ministre, François Bayrou et son gouvernement ont échappé à la motion de censure déposée par LFI.

Le gouvernement de François Bayrou a échappé, jeudi, à la première motion de censure déposée pour le faire chuter, votée par des députés Insoumis, communistes et écologistes, mais pas par la plus grande partie des socialistes.

Le texte avait été déposé par le parti de gauche radicale La France insoumise (LFI) contre le gouvernement minoritaire formé par le centriste, devenu, il y a un mois, le quatrième Premier ministre en France en un an.

La motion a été votée par 131 députés, loin des 288 nécessaires pour censurer le gouvernement. Dans son discours, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a défendu son choix d’incarner « une gauche qui propose et avance« , prévenant qu’un vote de censure restait « possible à tout moment » et redisant qu’il souhaitait sur les retraites que le Parlement ait « le dernier mot ».