France: plus de 15% des stations-services à court de carburant

Plus de 15% des stations-service de France étaient lundi à court d’essence ou de gazole, la pénurie étant encore plus prononcée dans l’ouest du pays, selon des données analysées par l’AFP, la mobilisation se poursuivant une semaine après l’adoption au forceps de la réforme des retraites.

Au total, 15,7% des stations-service de France sont en pénurie d’au moins un des carburants (essence et/ou diesel) qu’elles proposaient au 1er mars, d’après l’analyse faite par l’AFP des données du site gouvernemental des prix des carburants. Parmi elles, 7,4% sont à sec à la suite des mobilisations dans les raffineries contre la réforme des retraites.

Le département le plus touché reste la Loire-Atlantique (ouest), avec 55,06% des stations en pénurie d’au moins un carburant.

Le sud du pays reste également fortement touché, notamment les Bouches-du-Rhône avec plus de 40%, et plusieurs autres départements à plus de 30%.

Le secteur de l’énergie — gaz, pétrole, électricité — est particulièrement mobilisé depuis le 19 janvier contre cette réforme reculant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

A ce stade, deux des sept raffineries continuent de produire en France, celle d’Esso-Exxon-Mobil de Fos-sur-Mer (sud) et celle de TotalEnergies de Feyzin (sud-est), qui tourne « en service à débit réduit », selon la direction du groupe.

Ce week-end, la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon (Esson-ExxonMobil) dans l’ouest de la France — dont les expéditions sont toujours bloquées — a été mise à l’arrêt, à défaut d’être alimentée en brut du fait de la poursuite du mouvement de grève sur le dépôt pétrolier du Havre.

La raffinerie TotalEnergies dite « de Normandie », à Gonfreville-L’Orcher (ouest), est également à l’arrêt.

Après des réquisitions vendredi de salariés pour permettre de réapprovisionner la région parisienne en carburants, notamment en kérosène pour ses aéroports, « les expéditions ont dû s’arrêter de nouveau », a précisé lundi Eric Sellini, coordonnateur du syndicat CGT chez TotalEnergies, à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme.