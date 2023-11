Disparition d’Estelle Mouzin: ouverture du procès de Monique Olivier

Le procès, qui devrait durer « au moins trois semaines » selon le parquet, sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées.

Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, sera jugée pour son procès devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine à Nanterre (France) à partir de lundi pour complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin en 2003

Elle est très précisément mise en examen dans deux informations judiciaires: l’une pour complicité d’enlèvement et de séquestration suivis de mort sur Estelle Mouzin, l’autre pour complicité d’enlèvement et de séquestration, d’une part, et de meurtre, précédé, suivi ou accompagné de viol d’autre part sur Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. Le procès, qui devrait durer « au moins trois semaines » selon le parquet, sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées.

Estelle Mouzin avait neuf ans lorsqu’elle a disparu sur le chemin qui la menait de son école au domicile familial le 9 janvier 2003 dans la petite ville de Guermantes qui compte 1.144 habitants en Seine-et-Marne. Sa dépouille a été maintes fois recherchée dans les Ardennes où elle aurait été tuée et enterrée.

Procès de Monique Olivier: le rappel des faits

L’ancien mari de Monique Olivier, le tueur en série Michel Fourniret, avait reconnu être l’auteur de son assassinat. Toutefois, il est décédé en prison en mai 2021. Son ex-épouse a avoué son implication dans les faits et est désormais seule à devoir comparaître devant la justice. Le 1er avril 2021, elle précise même avoir accompagné Michel Fourniret au bord du bois d’Issancourt-et-Rumel pour qu’il enfouisse le corps de la fillette, selon France Bleu. En 2020, de l’ADN partiel de la victime a été retrouvé sur un matelas dans une maison de Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes, que Michel Fourniret a hérité de sa sœur.

Monique Olivier, 74 ans, a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d’un viol en réunion commis par Michel Fourniret. Puis, elle a été condamnée à 20 ans de réclusion pour complicité dans un cinquième meurtre, crapuleux cette fois, également commis par le tueur. Elle s’était installée en 1987 avec Michel Fourniret lorsqu’il était sorti de prison. Ils ont eu un fils ensemble avant de divorcer en 2010.