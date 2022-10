Des stations-service à sec en France: il est désormais interdit de remplir des bidons d’essence

France, Valence, 2022-10-02. A Total Energies petrol station is closed because of a shortage of fuel and petrol. A tarpaulin with the inscription OUT OF SERVICE is placed on each petrol pump nozzle. Photography by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas. France, Valence, 2022-10-02. Une station essence de l enseigne Total Energies est fermee car en penurie de carburant et d essence. Une bache avec l inscription HORS SERVICE est posee sur chaque pistolet de la pompe a essence. Photographie de Nicolas Guyonnet / Hans Lucas.