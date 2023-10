Elections en Pologne: l’opposition pro-européenne obtient la majorité

L’opposition centriste pro-européenne en Pologne, menée par l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk, a remporté la majorité aux élections législatives de dimanche, selon des résultats partiels publiés lundi après le dépouillement de 80% des bulletins de vote.

Les résultats montrent que le parti populiste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), est en tête du scrutin mais sans majorité avec 37%, tandis que la Coalition civique de M. Tusk, le parti la Troisième Voie et la Gauche obtiennent ensemble plus de 52%.