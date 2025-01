Des perturbations dans plusieurs aéroports européens en raison de la météo hivernale

Les conditions météorologiques hivernales perturbaient dimanche le programme des vols dans plusieurs aéroports européens, principalement en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés. À l’aéroport de Bruxelles, il n’y a pratiquement pas de perturbations.

L’aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, a annoncé dimanche des retards et des annulations en raison des conditions météorologiques hivernales. D’après un porte-parole de l’aéroport, quelque 70 vols ont été annulés. Il s’agit principalement de vols sur le continent européen.

En Allemagne, plusieurs aéroports ont bouleversé leur programme dimanche en raison de chutes de neige et de pluies verglaçantes, avec plus d’une centaine de vols supprimés au total. Cent vingt décollages et atterrissages ont ainsi été annulés sur environ 1.090 prévus dimanche à Francfort, le plus grand aéroport d’Allemagne situé dans l’ouest du pays. A Munich, 35 vols ont été annulés par précaution samedi soir, sur un total de 750 départs et atterrissages programmés dans le deuxième plus grand aéroport allemand, d’après un porte-parole.

En France, 120 des 1.090 départs et arrivées initialement prévus ont été annulés dimanche. La capacité des aéroports est limitée parce que les pistes doivent être dégagées et que la visibilité est réduite, selon l’opérateur aéroportuaire Fraport.

L’Angleterre n’est pas en reste. Le contrôleur européen du trafic aérien Eurocontrol a mis en garde contre « d’importants retards toute la journée » à l’aéroport londonien de Heathrow. D’autres aéroports, comme ceux de Manchester et Liverpool, ont dû fermer temporairement leurs pistes dimanche matin en raison des fortes chutes de neige. Le trafic a en revanche repris dans les aéroports de Birmingham et Bristol, où les pistes avaient été fermées dans la nuit.

L’aéroport de Bruxelles-National n’est pour sa part pas affecté par les conditions météorologiques hivernales. Les pistes ont dû être dégivrées, mais cela n’a entraîné que des « retards mineurs », a affirmé un porte-parole.