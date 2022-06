Bientôt des avions à hydrogène ? Airbus et Wizz Air expérimentent

La compagnie aérienne hongroise à bas prix Wizz Air et l’avionneur européen Airbus ont signé un accord de coopération pour explorer le potentiel des avions à hydrogène. Le transporteur espère, de la sorte, mieux comprendre l’impact positif potentiel de l’utilisation d’un tel appareil sans émissions sur son futur modèle d’entreprise, indique-t-il vendredi.

L’étude portera sur l’impact des avions à hydrogène sur la flotte, les opérations et l’infrastructure de Wizz Air, notamment le réseau, les horaires, les bases aériennes et les aéroports. Certains aspects spécifiques, tels que l’autonomie de vol et le temps de ravitaillement, seront également pris en compte.

Selon la compagnie hongroise, croissance et durabilité peuvent aller de pair grâce aux nouvelles technologies avancées, qui devraient ouvrir la voie à des vols plus durables. « Cet accord capital avec Airbus fera progresser l’aviation durable dans le monde entier », a lancé le transporteur. Airbus affirme également que la coopération avec des clients tels que Wizz Air est d’une importance capitale pour pouvoir développer un avion neutre sur le plan climatique et sans émissions d’ici 2035.