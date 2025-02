Elon Musk prend le contrôle du système de paiements du Trésor américain

Des collaborateurs d’Elon Musk ont pris le contrôle du système de paiements du Trésor américain, chargé de distribuer les fonds fédéraux. La fonction est normalement la chasse gardée des hauts fonctionnaire apolitiques. Le patron de SpaceX a désormais le pouvoir sur le fond de retraites public ou l’assurance santé Medicare entre autres.

Des collaborateurs d’Elon Musk ont pris le contrôle du système de paiements du Trésor américain chargé de distribuer des milliers de milliards de dollars de fonds fédéraux, une mesure dénoncée par les élus démocrates comme étant « extrêmement dangereuse ».

« La corruption et le gâchis sont en train d’être éradiqués en temps réel », a déclaré l’homme le plus riche du monde que Donald Trump a chargé de piloter une commission à « l’efficacité gouvernementale » (Doge). Le système de paiements du Bureau des services fiscaux du ministère du Trésor gère les flux de fonds fédéraux, y compris six mille milliards de dollars destinés chaque année au fond de retraites public, au programme d’assurance santé Medicare, aux salaires des fonctionnaires fédéraux et autres dépenses essentielles.

D’après le Washington Post, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a donné sa bénédiction à cette prise de contrôle qui n’a été possible que lorsqu’un haut fonctionnaire a été placé en congé administratif après avoir refusé de donner les clés du système aux équipes d’Elon Musk. Ce haut fonctionnaire a ensuite pris sa retraite, a dit à l’AFP une source proche du dossier.

Selon le site Wired, le patron de Tesla, X et SpaceX a placé des jeunes gens travaillant pour Doge à des postes gouvernementaux clés. Ces équipes ont désormais un accès sans précédent au système de paiements, normalement la chasse gardée de hauts fonctionnaires apolitiques. Ces proches, âgés de 19 à 24 ans selon la presse américaine, ont également été nommés au sein du Bureau de gestion du personnel, le service des ressources humaines des fonctionnaires, qui leur a envoyé la semaine dernière un email leur proposant de démissionner avec un package d’environ neuf mois de salaire

Musk annonce le démantèlement brutal de l’Agence américaine pour le développement

Elon Musk, chargé par le président Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a d’ailleurs déclaré lundi que l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui gère des milliards de dollars d’aide à travers le monde, allait « fermer », une mesure extraordinaire jugée illégale par ses détracteurs.

Le multi-milliardaire a indiqué avoir le soutien total du président américain, qui a lui-même estimé dimanche que l’USAID était « dirigée par une bande de fous extrémistes ». De fait, les employés de l’Agence, qui gère des programmes d’aide dans quelque 120 pays, ont reçu l’ordre par courrier électronique de ne pas se rendre à leur bureau lundi. Quelque 1.000 employés ou contractuels se sont retrouvés bloqués hors de leurs systèmes informatiques, a rapporté Devex, une plateforme spécialisée dans le développement.

Un employé de l’USAID, qui a souhaité rester anonyme, a parlé de « chaos total » lundi matin au sein de cette agence, qui joue un rôle crucial dans la distribution de l’aide étrangère des Etats-Unis, premier pourvoyeur d’aide dans le monde. Le compte X d’USAID a été suspendu et son site internet est hors service, alors que plusieurs hauts responsables de l’agence ont été placés en congé administratif dès samedi soir.

« Ce n’est pas juste que le ver est dans le fruit (…) c’est sans espoir. Il faut se débarrasser de l’ensemble. C’est pour cela qu’elle doit disparaître. C’est irrémédiable », a déclaré Elon Musk lors d’une session vidéo sur le réseau X vers minuit heure de Washington (06H00 HB lundi).

Un scénario non confirmé serait que l’agence tombe dans l’escarcelle du département d’Etat. Agence indépendante créée par une loi du Congrès américain, l’USAID gère un budget de 42,8 milliards de dollars, destiné à l’aide humanitaire et l’aide au développement à travers le monde.