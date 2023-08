Donald Trump ne participera pas au premier débat des primaires républicaines

L’ex-président américain et candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump, ne participera pas au premier débat en vue des primaires républicaines la semaine prochaine, a annoncé le journal The New York Times vendredi.

Le vainqueur de l’élection présidentielle de 2016 a choisi comme alternative d’être interviewé par l’ancien présentateur vedette de la chaîne Fox News, Tucker Carlson. Ce dernier anime sa propre émission sur X (anciennement Twitter) depuis qu’il a été remercié par la chaîne américaine. L’entretien avec Donald Trump sera donc diffusé via ce canal.

« Reagan n’a pas participé à ce débat et d’autres non plus. Les gens connaissent ma réputation, l’une des meilleures, donc pourquoi devrais-je débattre? », a réagi le milliardaire sur son réseau social Truth Social. Les candidats républicains Ron DeSantis, actuel gouverneur de Floride, Mike Pence, vice-président sous la présidence Trump, et Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey, participeront quant à eux au débat de mercredi.