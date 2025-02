Découverte de la tombe d’un roi ancien égyptien: «L’une des plus importantes» depuis Toutankhamon

Des archéologues ont découvert la tombe du roi Thoutmosis II, ayant vécu à l’ère des rois de la XVIIe dynastie égyptienne. Il s’agit de l’une des découvertes archéologiques «les plus importantes de ces dernières années».

Une équipe d’archéologues égypto-britanniques a découvert la tombe du roi Thoutmosis II, une première du genre depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922. L’information a été confirmée, mardi, par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

La tombe a été exposée lors de fouilles à l’ouest de Louxor, à environ deux kilomètres à l’ouest de la vallée des Rois. Il s’agit de la dernière tombe perdue des rois de la XVIIIe dynastie égyptienne, qui a régné pendant plus de deux siècles entre 1550 et 1292 avant notre ère environ. L’équipe d’archéologues avait révélé l’entrée et le couloir principal de la tombe en octobre 2022, avant de dévoiler au fil des mois l’ensemble du site.

Un tombeau touché par des inondations

Cette découverte archéologique « est l’une des plus importantes de ces dernières années » en raison du mobilier funéraire mis au jour, selon Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. « Les fouilles ont révélé de nouvelles preuves confirmant que la tombe appartenait au roi Thoutmosis II et que la reine Hatchepsout, son épouse et demi-sœur, était celle qui avait effectué les procédures d’enterrement », a-t-il précisé.

« Le tombeau était en mauvais état de conservation, car il a été exposé à des inondations et a été entièrement envahi par les eaux peu de temps après la mort du roi », a expliqué Mohamed Abdel-Badie, responsable de la partie égyptienne de l’expédition. Le chef de la mission archéologique du côté britannique, Piers Litherland, a indiqué pour sa part que l’architecture de la tombe se caractérisait par sa simplicité. La seule anomalie est le second couloir, agrandi à deux reprises et incliné vers le haut, plutôt que vers le bas. Ce couloir a pu être créé pour retirer le corps du roi après l’inondation de sa tombe, a confié l’archéologue.