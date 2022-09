Cuba et ses 11,2 millions d’habitants plongés dans le noir

Cuba était plongé dans le noir mardi soir en raison d’une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique occasionnés par l’ouragan Ian, qui n’a pas fait de victimes, et menace désormais la Floride.

Le pays se trouve « sans service électrique », a tweeté compagnie d’électricité étatique Union Eléctrica, expliquant cette panne nationale par le passage de l’ouragan de catégorie 3 qui a ravagé l’ouest de l’île.

El SEN con 0 generación eléctrica (sin servicio eléctrico el país), condición asociada a las afectaciones climatológicas. La falla está dada en los enlaces occidente, centro y oriente, se restablecerá paulatinamente entre la noche de hoy y madrugada de mañana. pic.twitter.com/PTA9U5FVdv — Unión Eléctrica (@OSDE_UNE) September 28, 2022

« Il n’y a actuellement aucun service d’électricité nulle part dans le pays », a abondé Lázaro Guerra, directeur technique d’Union Eléctrica, sur la télévision cubaine. Seules les quelques personnes disposant d’un générateur à essence à domicile ou au bureau avaient accès au courant, dans ce pays de 11,2 millions d’habitants.

Alors que les effets de l’ouragan se faisaient encore sentir sur la côte, dans la nuit, les habitants marchaient dans les rues en se guidant avec leur téléphone portable, et certaines maisons étaient éclairées par des bougies ou des lampes de poche. « L’#HuracanIan s’éloigne du territoire national, mais ses effets destructeurs persistent », a tweeté la Défense civile cubaine, dans un appel à la prudence, après le passage de l’ouragan. Son centre a quitté le territoire cubain à 09H50 (13H50 GMT) aux environs de Puerto Esperanza, selon l’Institut de météorologie de Cuba (Insmet).

« Vagues potentiellement mortelles »

Le « centre de Ian devrait se déplacer sur le sud-est du golfe du Mexique dans quelques heures, passer à l’ouest de l’archipel des Keys » au sud de la Floride, « puis s’approcher de la côte ouest de la Floride (…) mercredi et mercredi soir« , a précisé le Centre national des ouragans (NHC) américain. Il avait auparavant prévenu que le phénomène était considéré comme un « ouragan intense extrêmement dangereux« . Il faut se préparer à des « vagues potentiellement mortelles, des vents catastrophiques et des inondations » dans la péninsule de Floride, a aussi averti le NHC. A Cuba, aucune victime n’est pour l’heure à déplorer, selon les autorités, mais les vents violents et les pluies intenses persistaient dans l’ouest de l’île où l’ouragan a semé la désolation dans plusieurs localités, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Sur la route de San Juan y Martinez, à 190 km de La Havane, la province de Pinar del Rio, où se trouvent la plupart des plantations de tabac du pays, a été durement touchée. Les cultures ont été inondées, des arbres déracinés et des fils électriques jonchaient le sol. « Je ne sais pas ce que nous allons faire cette saison », se lamente Yuslan Rodriguez, un cultivateur de tabac de 37 ans, dont la plantation, tout comme d’autres, a été détruite. Des rafales de vent ont atteint 208 km/h à San Juan y Martinez.

Le président Miguel Diaz-Canel a visité mardi la zone la plus touchée à Pinar del Rio. « Les dégâts sont importants« , a-t-il déclaré sur Twitter, assurant que de l’aide avait été envoyée. Quelque 40.000 personnes ont été évacuées dans la province de Pinar del Rio et « les dégâts sont considérables », a indiqué la responsable du Parti communiste local, Yamilé Ramos. Dans la capitale, où vivent 2,1 millions de personnes, deux maisons se sont partiellement effondrées, selon Alexis Acosta, l’intendant du quartier de la vieille Havane.

Préparatifs en Floride

L’état d’urgence a été décrété dans toute la Floride et les autorités multipliaient les préparatifs. Certaines des modélisations effectuées prévoient maintenant un atterrissage au sud de la baie de Tampa (…) Dans certaines zones, il y aura des inondations catastrophiques et des vagues de tempête mortelles« , a prévenu le gouverneur Ron DeSantis.

Il a demandé aux habitants de faire des provisions et se préparer à des coupures de courant, tout en mobilisant 7.000 membres de la Garde nationale.

#Keywest. #HuracanIan



🎥 Felicia Combs pic.twitter.com/aXFhR0gyYb — Juan Manuel Carbonell 👷 (@carbonelljuan) September 28, 2022

Le président américain Joe Biden, qui a approuvé une aide d’urgence fédérale pour 24 des 67 comtés de Floride, a déclaré que Ian « pourrait être un ouragan très violent, dont l’impact serait dévastateur et mettrait des vies en danger ». Des moyens aériens tels que des hélicoptères sont notamment prêts à intervenir, a précisé le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a précisé que M. Biden s’était entretenu mardi soir avec M. DeSantis – potentiel rival aux élections de 2024 – pour parler préparatifs.

A Tampa, des employés de la mairie remplissaient mardi des sacs de sable qu’ils distribuaient gratuitement à travers la ville. Les autorités ont ordonné des évacuations dans les zones les plus vulnérables, situés à proximité de l’océan. La Nasa, l’agence spatiale américaine, a renoncé au décollage prévu mardi de sa nouvelle méga-fusée pour la Lune, depuis le centre spatial Kennedy situé dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

Ian succède à l’ouragan Fiona, qui a ravagé samedi la côte atlantique du Canada, faisant trois morts, après les Caraïbes la semaine dernière où sept personnes avaient péri.