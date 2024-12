Crash au Kazakhstan: le président de l’Azerbaïdjan accuse la Russie d’avoir voulu «étouffer l’affaire»

Le président de l’Azerbaïjan a affirmé que l’avion qui s’est crashé mercredi avait essuyé des tirs en provenance de Russie. Il accuse la Russie d’avoir tenté d’étouffer l’affaire et demande des excuses publiques à Moscou.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a affirmé, dimanche, que l’avion d’Azerbaijan Airlines qui s’est écrasé mercredi au Kazakhstan en faisant 38 morts a été visé par « des tirs » en provenance du territoire russe, alors que la piste d’un missile antiaérien russe semble se confirmer.

« Les faits sont que l’avion civil azerbaïdjanais a été endommagé de l’extérieur au-dessus du territoire russe (…) la queue de l’avion a été gravement endommagée par des tirs provenant du sol », a déclaré M. Aliev dans une interview télévisée, reprise par l’agence de presse Azertag. Il a également indiqué que l’avion avait été rendu « incontrôlable » par des moyens militaires de brouillage électronique.

Il a par ailleurs accusé la Russie d’avoir voulu cacher que l’avion de la compagnie nationale avait essuyé des tirs provenant du territoire russe, et réclamé des excuses publiques de la part de Moscou. Ilham Aliev a estimé que les diverses versions des faits avancées par la Russie après le crash « montrent clairement que la partie russe voulait étouffer l’affaire ». « Admettre (sa) culpabilité, présenter des excuses en temps utile à l’Azerbaïdjan, qui est considéré comme un pays ami, et informer le public à ce sujet, voilà autant de mesures et d’étapes qui auraient dû être prises », a-t-il dit à la télévision nationale, selon l’agence d’Etat Azertag. « Malheureusement, pendant les trois premiers jours, nous n’avons entendu que des théories absurdes de la part de la Russie. »

La Russie doit donc s’excuser, admettre sa responsabilité, punir les coupables et payer des compensations à l’Azerbaïdjan et aux victimes du crash, a encore indiqué M. Aliev. « La première a été entendue samedi (avec les excuses de M. Poutine, ndlr). J’espère que les autres conditions seront acceptées aussi », a-t-il insisté.

Samedi, le président russe a en effet, selon un communiqué du Kremlin, présenté des excuses à M. Aliev et reconnu des tirs, mais sans admettre que l’avion avait été frappé. « Après l’examen des enregistreurs de vol et l’obtention d’informations plus détaillées, un tableau complet de ce qui s’est passé sera rendu public », a promis le président Ilham Aliev dimanche. Selon les agences de presse russes, MM. Aliev et Poutine se sont reparlés dimanche. Le crash a fait 38 morts, et 29 personnes ont survécu.