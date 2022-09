Après Donetsk et Lougansk, Poutine s’apprête à officialiser l’annexion de deux autres régions d’Ukraine: Zaporijjia et Kherson. La région de Kharkiv, cible précoce de l’invasion, a quant à elle résisté aux ambitions du Kremlin. La contre-offensive se poursuit à Koupiansk, où les forces ukrainiennes repoussent un peu plus leurs adversaires.

Programme du jour en Russie: festivités, cérémonies, concert et long discours. Le président russe Vladimir Poutine a en effet prévu d’entériner, en milieu de journée, l’annexion par la Russie de quatre régions d’Ukraine: Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson. Petite victoire pour l’oppresseur, qui est néanmoins loin d’avoir remporté la guerre.

Car si le Kremlin entend incorporer ces quatre régions – menaçant d’utiliser l’arme nucléaire face aux invectives de Kiev et de ses alliés occidentaux -, les forces ukrainiennes continuent de lutter et poursuivent leur contre-offensive dans le nord-est de l’Ukraine.

La région de Kharkiv, autrefois cible privilégiée de Moscou, est aujourd’hui peu à peu libérée du joug russe. Dans la ville de Koupiansk, point névralgique de la logistique russe, les troupes de Kiev avancent et repoussent toujours plus loin leur adversaire. Progrès lent, mais significatif.

Le front russe menacé à Donetsk

Dans la région de Donetsk, les Ukrainiens n’entendent pas se laisser faire. Lyman, une localité qui représente elle aussi un nœud logistique important, était presque encerclée par les forces de Kiev. Jusqu’à aujourd’hui, la ville est utilisé par les Russes comme plaque tournante pour amener des troupes, des véhicules et des armes au front.

Sa libération pourrait encore fragiliser le front russe dans la région de Donetsk, et pourrait permettre aux troupes ukrainiennes de menacer les positions russes le long de la frontière occidentale de l’oblast de Louhansk et dans la région de Severodonetsk-Lysychansk.

Cette menace est probablement l’une des raisons pour lesquelles Poutine a soudainement précipité les référendums d’annexion dans l’est et le sud de l’Ukraine.