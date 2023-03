Le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang a dénoncé « l’encerclement » et la « répression » de son pays par les Etats-Unis, dans un contexte de tensions exacerbées avec la première puissance mondiale.

« La Chine et les Etats-Unis peuvent et doivent coopérer. Si nous coopérons, nous pouvons accomplir de grandes choses », a affirmé devant la presse M. Li, ajoutant que « l’encerclement et la répression ne sont pas une solution ».