Inde: au moins 15 morts dans une bousculade «effrayante» au pèlerinage géant hindou de la Kumbh Mela

Le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela en Inde accueille des centaines de millions de personnes chaque année. L’édition 2025 promet d’être le plus grand rassemblement de tous les temps. Un mouvement de foule a fait 15 morts et de nombreux blessés.

Au moins quinze personnes ont péri lors d’un mouvement de foule survenu durant le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela en Inde, selon un premier bilan confirmé par des sources médicales à l’AFP. « Nous avons au moins 15 morts pour l’instant », a déclaré sous couvert d’anonymat à l’AFP un médecin de l’hôpital de tentes installé sur le site du festival, où les victimes ont été évacuées. De nombreux autres fidèles ont été blessés lors de l’accident, certains grièvement, et hospitalisés, a précisé sous couvert d’anonymat à l’AFP un médecin de l’hôpital de la ville où les victimes ont été transférées.

Les autorités locales et les forces de sécurité n’ont pour l’heure publié aucun bilan de la bousculade. Des images de l’AFP font aussi état d’une présence policière et des services de secours, d’une foule compacte et de corps au sol. Juste après l’accident, un photographe de l’AFP a vu de nombreuses victimes évacuées par des sauveteurs ou des fidèles dans des couvertures, certaines inanimées, vers des dizaines d’ambulances. Le sol était recouvert de vêtements, de chaussures ou d’objets abandonnés à la hâte par les fidèles qui se pressaient sur le site.

Le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela en Inde accueille des centaines de millions de personnes chaque année.. (Photo by Arun SANKAR / AFP)

Bousculade lors du bain rituel

Plus tôt, des témoins ont confirmé à la BBC qu’un mouvement de foule a eu lieu près des confluents des fleuves où se baignent les pèlerins lors de cet événement qui attire plusieurs centaines de millions de personnes à Prayagraj, dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. Il semble que des personnes dormant sur les berges ont été écrasées par des personnes sortant de l’eau après la baignade sacrée qui fait partie du pèlerinage.

Selon des témoignages recueillis par l’AFP, l’accident s’est produit peu après 02H00 locales (20H30 GMT mardi) alors que la foule se dirigeait vers les berges des fleuves pour le premier bain de ce mercredi, annoncé comme le point d’orgue du pèlerinage. « Nous allions vers le Sangam (la confluence du Gange et de la Yamuna) et les routes étaient bloquées. Soudain la foule a commencé à pousser et de nombreuses personnes ont été écrasées », a témoigné à l’AFP Malti Pandey, 42 ans. « La foule a commencé à pousser et des gens à tomber », a confirmé un autre fidèle venu de l’Etat du Madhya Pradesh (centre), Pancham Lodhi. « Ma belle-fille Hukum Lodhi a été piétinée. Nous l’avons secourue, ainsi que sa fille de 15 ans. La fille a survécu mais ma belle-fille est morte. Nous attendons de récupérer sa dépouille », a-t-il ajouté. Avec lui, des dizaines de personnes patientaient fébrilement devant l’hôpital dans l’attente de nouvelles de leurs proches.

Le bain rituel que devait prendre mercredi le groupe religieux des Akharas a été annulé. Au petit matin, les organisateurs tentaient de dissuader par hauts-parleurs les fidèles de venir se baigner sur le site du « Sangam ». « J’ai entendu la nouvelle de la bousculade et j’ai vu les images effrayantes de ce qui s’est passé », a confié un baigneur matinal, Sanjay Nishad. « Ma famille a été consacrée, maintenant nous partons. »

Pèlerins hindous au bord du Gange (Maha Kumbh). (Photo by Niharika KULKARNI / AFP)

Lacune en matière de sécurité

Les rassemblements religieux sont régulièrement le théâtre d’accidents meurtriers en Inde, en raison d’une gestion des foules défaillante et de lacunes en matière de sécurité. En juillet dernier, plus de 120 personnes avaient trouvé la mort, déjà dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, lors d’une bousculade à un rassemblement auquel participaient plus de 250.000 fidèles pour écouter un célèbre prédicateur hindou.

La Kumbh Mela a déjà été le théâtre de bousculades meurtrières dans le passé. En 1954, plus de 400 personnes avaient été tuées, piétinées ou noyées, en une seule journée. Lors de sa dernière édition en 2013, le festival avait cette fois été endeuillé par la mort de 36 personnes lors d’un énorme mouvement de foule survenu dans la gare de Prayagraj.

Prévue du 13 janvier au 26 février, l’édition 2025 de la Kumbh Mela a été présentée comme celle de tous les records. Les autorités ont annoncé plus de 400 millions de participants, ce qui en ferait le plus grand rassemblement de tous les temps. Les bains rituels qui y sont organisés permettent aux fidèles, selon la tradition hindoue, de laver leurs péchés et de se libérer du cycle des renaissances et des réincarnations. La précédente édition avait attiré 120 millions de pèlerins, selon les autorités. A titre de comparaison, le pèlerinage de La Mecque, en Arabie saoudite, a rassemblé environ 1,8 million de musulmans en 2024.

Pour accueillir les fidèles, les organisateurs ont bâti autour des rives des fleuves une véritable ville de tentes et de préfabriqués étendue sur une superficie équivalente aux deux tiers de la presqu’île new-yorkaise de Manhattan. Plus de 40.000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de l’événement, selon les autorités, qui ont cette année recours à un réseau de caméras, des drones et l’intelligence artificielle pour compter la foule et gérer ses déplacements.