Trump, combatif, se défend au procès civil qui menace son empire immobilier

Donald Trump, combatif et offensif, se défend sous serment au tribunal de New York lors d’un procès civil à hauts risques pour son empire immobilier, un moment quasi inédit pour la démocratie américaine, et le premier d’une longue série de rendez-vous judiciaires pour le milliardaire qui rêve de retourner à la Maison-Blanche.

L’ancien président des États-Unis, âgé de 77 ans, accusé d’avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers, comme la Trump Tower à New York, pour séduire les banques, se défend pied-à-pied et répond longuement à chaque question que lui pose le procureur Kevin Wallace, dans une salle d’audience bondée du tribunal de Manhattan, où il a prêté serment, main levée.

Au bout de deux heures, le tempétueux milliardaire a fini par lancer plusieurs invectives contre la procureure générale Letitia James, « une petite politicienne » et contre le juge Arthur Engoron. « C’est un procès vraiment très injuste, et j’espère que les gens voient ça », a-t-il lancé, alors que le juge, avec lequel il entretient des relations exécrables depuis le début des audiences le 2 octobre, lui a demandé à plusieurs reprises de faire des réponses plus courtes.

« Nous ne sommes pas à un meeting politique », a prévenu le magistrat, qui, depuis l’ouverture du procès, lui a déjà infligé deux amendes, de 5.000 et 10.000 dollars, pour s’en être pris à sa greffière.