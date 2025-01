Trump aurait fait fermer le bureau de prévention de la violence par armes à feu

Le site de l’Office of Gun Violence Prevention n’est plus accessible, ce jeudi matin, rapporte Belga. Ce bureau a notamment pour mission de coordonner les réponses de divers services aux fusillades de masse et à la violence armée aux Etats-Unis.

Le nouveau président américain Donald Trump semble avoir fermé le bureau de prévention de la violence par armes à feu («Office of Gun Violence Prevention»), un service au sein de la Maison Blanche, rapportent des médias américains, dont CNN. Le site internet dédié n’est plus accessible, a constaté Belga.

L’administration du président démocrate Joe Biden, a mis sur pied cet organe en septembre 2023, pour coordonner les réponses de divers services aux fusillades de masse et à la violence armée, fléaux aux USA.

Le bureau devait aussi œuvrer en collaboration avec les échelons locaux, et a par exemple distribué 200 millions de dollars (192 millions d’euros) à des fonds de prévention contre la violence par armes à feu. Il a aussi contribué à scruter plus en détail les profils des acheteurs potentiels d’armes, si bien que 500 individus interdits de possession d’armes ont été empêchés d’en acquérir.

« Nous ne sommes que deux jours sous le mandat de l’administration Trump-Vance et il semble que le bureau pour la prévention de la violence armée de la Maison Blanche a déjà été démantelé », a réagi Everytown for Gun Safety, un groupe d’action mis sur pied après la fusillade mortelle dans l’école de Sandy Hook en 2012. Vingt enfants et six adultes avaient alors été abattus par balles. « Il est évident que l’administration est au service du lobby des armes et pas du peuple américain », a encore déploré cette association.