Sous-marin disparu près du Titanic: les cinq passagers sont morts

Les cinq passagers du submersible recherché dans l’Atlantique sont morts, a annoncé l’entreprise privée américaine OceanGate Expeditions dans un communiqué.

Nous estimons à présent que notre patron Stockton Rush, Shahzada Dawood et de son fils Suleman, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet sont malheureusement morts », a indiqué la société dans un communiqué.

Les garde-côtes américains ont de leur côté assuré que les débris du submersible retrouvés montraient que l’engin a subi une « implosion catastrophique ».

Des « débris » avaient été découverts dans l’Atlantique près de l’épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales pour retrouver le submersible de tourisme scientifique disparu depuis dimanche et dont l’oxygène à bord était a priori épuisé. Le Titan, long d’environ 6,5 mètres, a plongé dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact a été perdu moins de deux heures après son départ.