Réchauffement climatique: New York réclame 75 milliards de dollars aux compagnies pétrolières et de gaz

Jugées en partie responsables du réchauffement climatique, les compagnies pétrolières et de gaz sont appelées à payer plusieurs milliards de dollars à l’Etat de New York, dans les 25 prochaines années. Cet argent ira à un fonds spécial destiné à la réparation des dommages causés par le dérèglement climatique.

L’Etat de New York est devenu, jeudi, le deuxième État américain à appeler les compagnies pétrolières et de gaz à payer pour leur responsabilité dans le réchauffement climatique. Une loi a été signée, jeudi, en ce sens par la gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul.

La loi prévoit que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre versent, dans les 25 prochaines années, un total de 75 milliards de dollars (environ 72 milliards d’euros) à un fonds spécial. Celui-ci sera dédié à la réparation des dommages causés par le dérèglement climatique, notamment sur les infrastructures et les maisons, et à la prévention des phénomènes climatiques extrêmes annoncés ces prochaines années. Les montants seront calculés selon la contribution de chaque entreprise aux émissions globales de gaz à effet de serre entre 2000 et 2018.

Selon la gouverneure, chaque nouveau record de précipitation, nouveau jour de canicule ou nouvel orage dans la région coûte aux habitants de l’État de New York des milliards de dollars. L’objectif de cette loi est dès lors de responsabiliser les entreprises à la base et de ne plus faire peser la charge du dérèglement climatique sur les citoyens, a-t-elle ajouté par communiqué.