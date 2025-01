Rachat du Groenland: la Première ministre danoise répond à Donald Trump

Lors d’un entretien téléphonique avec Donald Trump, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a affirmé que le Groenland était le seul à pouvoir décider de son indépendance. Une déclaration qui fait suite à celle du président élu américain, lequel souhaite racheter le territoire autonome au Danemark.

La Première ministre danoise a dit, mercredi, à Donald Trump qu’il appartenait au Groenland de décider lui-même de son indépendance, après les déclarations du président élu américain sur la prise de contrôle de ce territoire danois autonome, a fait savoir, dans un communiqué, le bureau de Mette Frederiksen.

Mme Frederiksen a indiqué qu’elle s’était entretenue au téléphone pendant 45 minutes avec M. Trump, et qu’elle avait fait référence à la déclaration du Premier ministre groenlandais Mute Egede, ce dernier ayant déclaré « le Groenland n’était pas à vendre » et qu’il appartenait à ce territoire « lui-même de décider de son indépendance ». Mme Frederiksen a précisé à la chaîne publique DR que la conversation avait été « longue et franche ».

M. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a refusé, la semaine dernière, d’exclure une intervention militaire pour s’emparer du canal de Panama et du Groenland. Le vice-président élu JD Vance, dans une interview ce week-end à la chaîne Fox News, a fait remarquer que les Etats-Unis avaient déjà « des troupes au Groenland », dans une base militaire située au nord-ouest de la grande île.

Lire aussi | Donald Trump réitère sa volonté de racheter le Groenland au Danemark

Renforcer les liens

Lors de l’appel téléphonique de mercredi, Mme Frederiksen a « souligné l’importance de renforcer la sécurité dans l’Arctique » et a indiqué que le Danemark était « prêt à assumer une responsabilité plus grande à cet égard ». Lundi, M. Egede a indiqué que le territoire n’était pas contre un renforcement des liens avec Washington, selon la radio-télévision publique groenlandais KNR. « Nous devons faire des affaires avec les Etats-Unis. Nous avons entamé un dialogue et recherchons des possibilités de coopération avec M. Trump », a déclaré le Premier ministre du Groenland lors d’une conférence de presse.

Outre son emplacement stratégique, le Groenland, qui cherche à obtenir son indépendance vis-à-vis du Danemark, possède de vastes réserves minières et pétrolières inexploitées. M. Trump a affirmé pour la première fois qu’il voulait acheter le Groenland en 2019, pendant son premier mandat, une offre que le Groenland et le Danemark avaient rejetée.