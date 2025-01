Plusieurs centaines de migrants arrêtés ou expulsés aux Etats-Unis, quelques jours après l’investiture de Trump

La porte-parole de la Maison Blanche a annoncé l’arrestation de 538 migrants clandestins et l’expulsion de centaines d’autres. »Promesses tenues », a-t-elle lancé sur X.

Les Etats-Unis ont arrêté 538 migrants clandestins et en ont expulsé des centaines lors d’une opération de masse, a annoncé la Maison Blanche, quelques jours seulement après le début de la présidence de Donald Trump. Cette annonce intervient alors que le nouveau président américain fait, vendredi, son premier déplacement, en Caroline du Nord (sud-est) et dans le bastion démocrate de Californie (ouest), deux Etats éprouvés par des catastrophes naturelles dont le dirigeant républicain a fait des sujets d’intenses polémiques.

« L’administration Trump a arrêté 538 migrants criminels illégaux », a annoncé, jeudi soir, sur X, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, ajoutant que « des centaines » avaient été expulsés dans des avions de l’armée. « L’opération de déportation de masse la plus importante de l’Histoire est en cours », a écrit la porte-parole, ajoutant: « Promesses tenues ».

Donald Trump s’était engagé à une vaste offensive contre les migrants clandestins durant sa campagne et il a entamé son second mandat, lundi, avec une série de décrets destinée à enrayer leur afflux aux Etats-Unis. Il a ainsi déclaré « un état d’urgence nationale » à la frontière sud, avec le Mexique, et annoncé le déploiement de troupes tout en promettant l’expulsion des « étrangers criminels ».

Peu avant l’annonce de la Maison Blanche, le maire de Newark, Ras J. Baraka, a déclaré dans un communiqué que des « agents (des services de l’immigration) avaient fait une descente dans un établissement local (…), arrêté des résidents et également des citoyens, sans montrer de mandat« , dans cette ville proche de New York. Le jour même de l’investiture de Trump, le Sénat américain à majorité républicaine avait adopté un projet de loi qui requiert la détention par les forces de l’ordre fédérales de migrants en situation irrégulière et soupçonnés de certains délits.

Aide humanitaire à la frontière mexicaine

Pour autant que l’on sache, environ 40 millions de personnes qui ne sont pas nées dans le pays vivent aux Etats-Unis. Parmi elles, plus de 11 millions n’ont pas de statut de résident. Près de la moitié d’entre elles sont originaires du Mexique et on estime à 740.000 le nombre de personnes originaires du Salvador. L’afflux d’immigrants clandestins, notamment en provenance d’Amérique latine, a fortement augmenté ces dernières années.

Le personnel militaire mexicain a installé, jeudi, des abris d’urgence près de la frontière pour les personnes expulsées des États-Unis. Le Mexique fournira une assistance humanitaire aux migrants expulsés d’autres pays tels que le Salvador avant de les rapatrier.