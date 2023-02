Irlande du Nord : les USA saluent un accord porteur de « prospérité »

L’accord trouvé entre Londres et Bruxelles sur les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord « va améliorer la prospérité » et garantir la paix, ont salué lundi les Etats-Unis.

Le président américain Joe Biden a affirmé que l’accord représentait « une étape essentielle pour garantir que la paix et le progrès durement acquis » soient « préservés et renforcés« . « Je sais que la population et les entreprises d’Irlande du Nord sauront profiter pleinement des opportunités économiques offertes par cette stabilité », a déclaré le démocrate dans un communiqué.

Lire aussi | Les nouvelles contraintes liées au Brexit

« Les Etats-Unis se tiennent prêts à soutenir l’important potentiel économique de la région. » Plus tôt, John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, avait lui aussi applaudi l’accord, jugeant qu’il permettrait d' »améliorer la prospérité de l’Union européenne comme du Royaume-Uni ». Les Etats-Unis sont « reconnaissants aux deux parties d’avoir réussi à trouver » un compromis sur ce dossier épineux, suivi de très près par le président américain Joe Biden, a-t-il ajouté.