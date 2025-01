Incendies à Los Angeles: les feux continuent à gagner du terrain, le bilan humain s’alourdit

Les incendies en cours à Los Angeles, aux Etats-Unis, continuent à gagner en intensité. Le bilan humain grimpe à 24 morts.

La mégalopole de Los Angeles est toujours aux prises avec les flammes, les incendies continuant à gagner du terrain, alors que les vents se renforcent.

« La situation est toujours critique », a averti Deanne Criswell, de l’agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (FEMA) sur la chaîne ABC, appelant la population à rester extrêmement vigilante.

Après une courte accalmie, les vents chauds et secs devraient regagner en puissance jusqu’à mercredi, compliquant le travail des pompiers, ont prévenu les autorités. Assiégée par les flammes depuis mardi, la deuxième ville la plus peuplée des Etats-Unis continue de compter ses morts: le bilan s’est alourdi samedi soir à 24 morts, selon un nouveau bilan du médecin légiste du comté.

Malgré les efforts de milliers de soldats du feu à pied d’oeuvre, le « Palisades Fire » s’est étendu au cours du week-end au nord-ouest de la ville et menace désormais la vallée densément peuplée de San Fernando. Les dommages causés par les incendies devraient se chiffrer en dizaines de milliards de dollars, et certains experts redoutent déjà que ces feux soient les plus coûteux jamais enregistrés.

Le gouverneur de l’Etat a affirmé sur NBC vouloir lancer un « Plan Marshall » pour reconstruire la Californie et alléger certaines réglementations pour permettre aux habitants de reconstruire rapidement leurs habitations parties en fumée.