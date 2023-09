La Belgique débloque des fonds pour venir en aide au Maroc

La ministre fédérale en charge de la Coopération au développement a annoncé le versement de cinq millions d’euros pour venir en aie au Maroc frapper par un puissant séisme. La Wallonie et la Flandre ont de leur côté dégagé 500.000 et 200.000 euros dans le même but.

La ministre fédérale en charge de la Coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit), a débloqué cinq millions d’euros « pour aider les victimes du tremblement de terre au Maroc et soutenir la reconstruction », a-t-elle annoncé samedi sur X.

Ik maak 5 miljoen € vrij om de slachtoffers in #Marokko te helpen en de wederopbouw te steunen.



We kijken of een medisch team van B-FAST kan ingezet worden. We wachten op een concrete vraag van Marokko.https://t.co/W4VIk2bPkh#Maroc #Morroco #Marrakech #earthquake — Caroline Gennez (@carogennez) September 9, 2023



« Nous envisageons de déployer une équipe médicale B-FAST. Nous attendons une demande concrète du Maroc à cet effet », ajoute la ministre. Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et 672 ont été blessées, dont 205 grièvement, dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel encore provisoire.

500.000 euros de la Wallonie

Le gouvernement wallon a décidé de débloquer une aide immédiate de 500.000 euros. Ce dernier dit suivre, via sa délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat, « l’évolution de la situation sur place avec grande attention ». « Des contacts ont été établis avec l’ensemble des partenaires de notre coopération dans la région », ajoute-t-on.

La Flandre débloque 200.000 euros

La Flandre libère une enveloppe de 200.000 euros pour l’aide d’urgence au Maroc, via la Rode Kruis Vlaanderen, la Croix Rouge flamande, a annoncé samedi le ministre-président flamand Jan Jambon.

Vlaanderen leeft mee met al wie getroffen is door de verschrikkelijke aardbeving in Marokko. We trekken alvast 200.000 euro uit voor snelle noodhulp via @RodeKruisVL. Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers, nabestaanden en hun families. — Jan Jambon (@JanJambon) September 9, 2023