L’UE débloque 60 millions d’euros d’aide humanitaire urgente pour la RDC

Suite aux derniers événements survenus en République démocratique du Congo, l’Union européenne et la Croix-Rouge flamande ont débloqué 60 millions et 100.000 euros d’aide humanitaire.

L’Union européenne débloque une nouvelle aide humanitaire en faveur de la République démocratique du Congo (RDC), d’un montant de 60 millions d’euros, a annoncé mardi, la Commission européenne.

« À la suite des derniers développements intervenus dans l’est du pays, l’Union européenne est prête à renforcer son aide d’urgence, en faveur des populations déplacées de Goma et des environs« , a indiqué l’exécutif européen, dans un communiqué.

L’aide porte sur des abris et des campements, des systèmes d’eau et des latrines, des rations alimentaires ou encore l’éducation. Ce nouveau financement porte le montant total de l’aide humanitaire de l’UE en RDC à plus de 272 millions d’euros depuis le début de 2023 et vient s’ajouter aux vols d’aide humanitaire de l’UE qui acheminent du personnel humanitaire et du fret dans l’est de la RDC, souligne la Commission.

« L’accès humanitaire reste un défi pour nos partenaires, en raison de la gravité des combats, mais nous veillerons à ce que ces fonds humanitaires soient débloqués sans délai », a commenté la commissaire européenne à l’aide humanitaire, Hadja Lahbib. Face à la violence des combats, « il est primordial de garantir le respect du droit international humanitaire et la protection des civils, (…) seuls le dialogue et les négociations peuvent résoudre ce conflit », souligne la commissaire.

100.000 euros de la part de la Croix-Rouge flamande

La Croix-Rouge flamande a de son côté débloqué une enveloppe de 100.000 euros, également pour soutenir les populations touchées par les violences qui sévissent dans l’Est de République démocratique du Congo. Ces fonds serviront principalement à appuyer les opérations de secours sur le terrain.

En Wallonie et à Bruxelles, aucune enveloppe spécifique n’a été débloquée pour le moment. Les personnes qui souhaitent soutenir les victimes de ce conflit peuvent effectuer des dons via le fonds d’urgence international, indique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.