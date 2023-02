Les défaites russes

Depuis un an, il devrait pourtant avoir compris que cette tactique ne fonctionne pas. En visite surprise et express à Kiev le 20 février, Joe Biden a promis une nouvelle assistance de cinq cents millions de dollars en munitions pour lance-roquettes multiple, missiles antichars et radars de surveillance aérienne à l’Ukraine. «Un an après, Kiev tient toujours. La démocratie tient. L’ Amérique se tient à vos côtés, le monde se tient à vos côtés», a lâché le président américain dans une envolée prétentieuse au moins dans sa dernière affirmation.

«La guerre de conquête de la Russie est en train d’échouer», a assuré, confiant, Joe Biden. «Ils [les Occidentaux] ne se rendent pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie», lui a répondu le lendemain Vladimir Poutine. Les faits, implacables, démontrent pourtant que l’armée russe a bien été défaite à plusieurs reprises: à Kiev, lors de l’opération commando qui, à l’entame du conflit, devait forcer l’installation d’un pouvoir vassal en remplacement de celui de Volodymyr Zelensky ; à Kharkiv et à Kherson, à l’automne 2022 à la faveur d’une contre-offensive menée par les Ukrainiens. L’ échec russe en a étonné plus d’un. «C’était là le produit d’une analyse idéologique selon laquelle les Ukrainiens n’étaient pas un peuple, les Européens étaient les pleutres décadents et les Américains désormais intéressés par la seule Chine», estime François Heisbourg dans Les Leçons d’une guerre.